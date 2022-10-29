Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçiminde Hristodulidis favori aday

Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl Şubat ayında yapılacak Başkanlık seçiminin favori adayı, Nikos Hristodulidis olarak gösterildi.

Politis gazetesi, “Noverna Analytics&Research” şirketine 4-22 Ekim tarihleri arasında Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üstü 1240 kişiyle rastgele telefon görüşmeleri aracılığıyla yaptırdığı "Pazar günü seçim yapılsa kime oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarına göre, Başkanlık seçiminin ilk turunda Nikos Hristodulidis yüzde 32,6, Averof Neofitu ’e, yüzde 17,5, Andreas Mavroyannis ise yüzde 13,5 oy alacak.

Ankete göre katılımcıların yüzde 53’ü, Hristodulidis’i kişiliği ve genel görüntüsü nedeniyle, yüzde 28’i de sunduğu çözüm önerileri ve tezleri nedeniyle tercih ettiklerini ifade etti. Mavroyannis'i tercih edenlerin yüzde 36'sı kişiliği ve genel görüntüsü, yüzde 51'i ise tezlerine, Neofitu'yu tercih edenlerin yüzde 30'u genel görüntü, yüzde 56'sı ise tezlerini beğendi,

Gazete, henüz kime oy vereceğini kararlaştırmayan seçmenlerin, ankete göre ilk turda en çok Hristodulidis’e oy verme eğiliminde olduklarını yazdı.

Habere göre, ankete katılan her 10 seçmenden 7’si, Başkanlık seçiminde oy kullanacağını beyan ederken, yüzde 30’u da seçime katılmayacağını/henüz karar vermediğini belirtti.

Ankette, ikinci tura Hristodulidis ile Neofitu’nun kalması durumunda Hristodulidis’in, Hristodulidis ile Mavroyannis’in kalması durumunda yine Hristodulidis’in kazanacağı kaydedilirken, Mavroyannis ile Neofitu’nun ikinci tura kalması durumunda ise iki adayın da eşit oy oranına sahip olduğunun görüldüğü ifade edildi.

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29/10/2022 14:07