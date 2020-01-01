Güney Kıbrıs’taki Batık Kredi Miktarı

Güney Kıbrıs bankalarında bulunan batık kredi miktarının 20 milyar Euro’yu aştığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, yeni yıla bankalarda bulunan 20 milyar Euro’yu aşkın bir mirasla girdiğini yazdı.

Gazete batık kredilerin miktarına ilişkin haberinde banka ve finans kuruluşlarının, batık krediler konusuna çözüm bulmak için alternatif planlar üzerinde çalıştığını da belirtti.

01/01/2020 16:18