Güney Kıbrıs'taki Bayraktar Camisi'ne bir haftada 2. saldırı

Güney Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde iki kez saldırı düzenlendiği bildirildi. Bıçaklı saldırganların cami cemaatine saldırdıkları ve 2 kişiyi yaraladıkları öğrenildi.

Lefkoşa'da bulunan Bayraktar Camisi'ne 12 Ocak'ta saat 15.00 civarında gelen 2 bıçaklı saldırgan, 1 kişiyi yaraladı ve camiye hasar verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Görevlilerin saldırıyı Rum polisine bildirmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

Bayraktar Camisi'ne 19 Ocak'ta tekrar gelen ve 2 kişi oldukları belirtilen bıçaklı saldırganlar, caminin içine zarar verdi.

Saldırganlar, kendilerine engel olmak isteyen cami cemaatinden 1 kişiyi yaraladı.

Caminin içine bira şişeleri atan ve içerideki eşyaları tahrip eden saldırganlar, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Saldırılarda yaralanan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki ilk müdahalenin ardından tedavilerinin evde sürdürülmesi için taburcu edildikleri öğrenildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) görevlisi Mustafa Özcan, AA muhabirine, Güney Lefkoşa'daki Bayraktar Camisi'ne bir hafta içinde bıçaklı 2 saldırgan tarafından 2 saldırı düzenlendiğini, 2 yaralının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Özcan, saldırganların Rum polisi tarafından gözaltına alındığını aktararak, saldırılar nedeniyle camide hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Bağımsız ilahiyatçılar insiyatifi Başkanı Salih Tuğay'da olaya tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

Dünya Kamuoyuna Önemli Çağrı

Son günlerde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Bayraktar Camii’ne ve cemaatine yapılan çirkin saldırılar, tüm insanlık adına derin bir üzüntü ve endişe kaynağıdır. Hangi din, mezhep veya kültürden olursa olsun, kutsal mekanlara ve inananlara yönelik saldırılar, evrensel değerlerin ve insanlık onurunun açık bir ihlalidir.

Hiçbir din, hiçbir kültür veya vicdan, masum insanlara zarar vermeyi, ibadet yerlerini hedef almayı meşru gösteremez. İnanç özgürlüğü, insan haklarının temel taşıdır ve tüm medeniyetlerin ortak değeridir.

Bu tür saldırılar, sadece hedef aldıkları toplumu değil, aynı zamanda insanlığın ortak barışını ve kardeşliğini de yaralar. Dünya halklarını, dini liderleri ve yetkilileri, bu tür olaylara karşı ortak bir tavır sergilemeye ve saldırganlığa karşı birlik olmaya davet ediyoruz.

Kutsal olanı korumak, insanlığı korumaktır. Bu mesajla herkesi, hoşgörü ve karşılıklı saygının yaygınlaşması için çaba göstermeye çağırıyoruz. İnançlar ve ibadet yerleri, ayrışma değil, insanlık için birleştirici bir köprü olmalıdır. Yaralılara Allah tan şifa diler bu tür olayların tekrarlanmaması dileğiyle