Güney Kıbrıs’taki bir cami ve bir hamam için konservasyon çalışmaları başladı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Lefkoşa’nın güneyindeki Orunda köyü Camisi ile Larnaka-Tuzla’daki Osmanlı dönemine ait hamamda, konservasyon çalışmaları başlattı.

Avrupa Birliği'nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle başlayan her iki projenin de 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

UNDP’den yapılan açıklamaya göre, konservasyon çalışmaları kapsamında, Larnaka'daki Tuzla Hamamı’nda temizlik, onarım ve yeniden sıvama, güvenliğin artırılması için kilit sistemi montajı, yeni bir drenaj sistemi ve yağmur suyu toplama sistemi kurulumu gibi birçok işlem yapılacak.

Alanda çalışacak ekip, kapalı olan pencerelerin yeniden açılması, gerekli yerlere yapısal desteğin sağlanması, balkon, baca ve taş bahçe duvarının yeniden inşa edilmesiyle, alanı ziyaretçilere hazır hale getirecek.

Açıklamada, Kıbrıs'ta bir dönüm noktasını simgeleyen hamamın, şehrin su altyapı sisteminin Larnaka'daki her evi kapsayacak şekilde genişletildiği 1950'lerden beri kullanılmadığı, bu çalışma sonucunda ortak miras için büyük bir değer olan önemli bir alanın yeniden kazanılacağı belirtildi.

Orunda köyündeki 19. yüzyıla ait camide başlayan konservasyon çalışmaları kapsamında ise, bitki örtüsü temizliği, duvar çatlak onarımı, aşınmış bölümlerin yeniden inşası ve kolay erişim için çelik rampa ve giriş basamaklar yapılacak. Ardından, projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için iç ve dış yüzeyler sıva ile kaplanacak ve yeni bir drenaj kanalı oluşturulacak.

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29/12/2021 11:38