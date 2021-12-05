Güney Kıbrıs’taki bir cami yakılmak istendi!

Güney Kıbrıs'ta camilere yönelik saldırılar yeniden hortladı. Larnaka’da bulunan bir cami kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre Larnaka Büyük Cami dün akşam molotof atılarak yakılmak istendi. Söz konusu kundaklama Rum itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yapılan saldırı sonucu caminin giriş kapısı yanarak hasar gördü.

Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, söz konusu camiye gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Benter, “Ne yazık ki bu saldırılar yıllardır devam ediyor ve bu nefret dolu saldırıları yapanlar hakkında hiçbir şey yapılmıyor. Şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Limasol kentinde yer alan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı ve haç sembolleri çizilmişti.

Söz konusu saldırılara ilişkin Rum polisi herhangi tutuklama yapmamıştı.

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05/12/2021 15:26