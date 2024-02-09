Güney Kıbrıs’taki çiftçiler eylem gerçekleştirdi

ads ads ads ads
09/02/2024

ads
Güney Kıbrıs’taki çiftçiler eylem gerçekleştirdi

 Avrupa Birliği (AB) tarafından, çiftçilerin üretim maliyetlerini arttırırken kârlarının azalmasına sebep olacak önlemlerin alınacağı gerekçesiyle AB genelinde düzenlenen protestolara dün Rum çiftçiler de katıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum çiftçilerin dün Güney Lefkoşa’daki araçlı eylemlerin bugün diyalogla sonuçlandığını yazdı.

Fileleftheros, çiftçilerin 70 traktör, 20 çift kabin araç ve üç kamyonla gerçekleştirdikleri eylem sonrasında Rum hükümeti ve AB’ye iletilmek üzere muhtıra verdiklerini belirtirken, Tarım Bakanı’nın dün çiftçilerden muhtıraları aldığını bugün ise çiftçilerle görüşeceğini aktardı.

Gazete haberinde, gerek AB ülkelerindeki gerekse Rum çiftçilerin taleplerine de geniş şekilde yer verdi.

09/02/2024 11:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Güney Kıbrıs, çiftçiler, eylem
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.