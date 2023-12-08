Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında artış

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08/12/2023

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Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında artış


 Güney Kıbrıs’taki Covid-19 vakalarında son dönemde hafif bir artış yaşandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Haralambos Haralambus’un dünkü açıklamasında, 24-30 Kasım tarihleri arasında 995 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, ancak endişeye gerek olmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre, Haralambus, kış mevsimi nedeniyle Covid-19 vakalarında artışın normal olduğunu ve özellikle hassas gruptaki kişilerin aşılanması gerektiğini kaydetti.

Haralambus, en fazla vakanın yüzde 58,3 ile Lefkoşa’da görüldüğünü; hastanelere de 26 yeni vakanın yatırıldığını söyledi.

Haberde, 17-23 Kasım arasında ise 705 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği belirtildi.

08/12/2023 11:55
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TAGS: haber, kıbrıs
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