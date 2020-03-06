Güney Kıbrıs'taki 'Debenhams' mağazaları kapanıyor

İngiliz “Debenhams” mağazalar zincirinin artık Güney Kıbrıs’ta hizmet vermeyeceği belirtildi. 

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06/03/2020

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Güney Kıbrıs'taki 'Debenhams' mağazaları kapanıyor
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Güney Kıbrıs piyasasında 16 yıldır bulunan İngiliz “Debenhams” mağazalar zincirinin artık Güney Kıbrıs’ta hizmet vermeyeceği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Debenhams mağazalarının Güney Kıbrıs’taki varlığının , “CTC” Grup işbirliği ile sağlandığını ancak iki tarafın işbirliğine son verme kararı aldığını yazdı.
İki tarafın işbirliğinin, 2004 yılında Debenhams PCL’nin, “Ermes Department Stores’”un yüzde 10’una sahip olmasıyla başladığını yazan gazete 2006 yılında ise ERMES mağazalarının Debenhams isimlerini aldığını belirtti. 
Debenhams ile işbirliğini sonlandıran “CTC” Grubu’nun, mağazalardaki yeni konseptle kendi “ERA Department Stores” ismindeki kendi markasını yaratacağını belirten gazete, yeni dönemin Nisan ayından itibaren başlayacağını yazdı.

06/03/2020 13:07
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