Güney Kıbrıs’taki engellilerin durumu AB içerisindeki en kötü 10 ülke arasında

Güney Kıbrıs, fakirlik riski altındaki engelli kişiler açısından AB içerisindeki en kötü 10 ülke arasında

Rum toplumu içerisinde fakirlik ve toplumdan dışlanma tehlikesi altında olan engelli kişilerin nüfusun yüzde 33,3’ünü, genel nüfusun da yüzde 17,4’ünü oluşturduğu ortaya çıktı.

EUROSTAT tarafından yapılan fakirlik ve toplumdan dışlanma tehlikesi altındaki kişilerle ilgili araştırmada, Güney Kıbrıs’ta engelli kişilerin yüzde 33,3’ünün bu tehlike altında olduğu, Güney’in bu oran ile AB içerisindeki en kötü 10 ülke arasında yer aldığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre araştırmada, Rum toplumu içerisinde fakirlik ve toplumdan dışlanma tehlikesi altında olan engelli kişilerin nüfusun yüzde 33,3’ünü, genel nüfusun da yüzde 17,4’ünü oluşturduğu ortaya çıktı.

Aynı risk altındaki bulunanların oranı da ekonomik durumu kötü ailelerden geliyorsa yüzde 17,1 ekonomik durumu iyi olan ailelerden geliyorsa yüzde 9,6.

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06/12/2021 16:18