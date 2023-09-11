Rum basını: Güney Kıbrıs’taki göçmen işçiler ırkçı saldırılardan korkuyor...

Güney Kıbrıs’ta hayatını sürdüren göçmen işçilerin son zamanlardaki ırkçı saldırıların ardından korku içerisinde olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Sunday Mail’de yer alan haberde “Limasol'un kalbini ateş ve korkuyla vuran ırkçı saldırılar, kağıt üzerinde hesaplanamayacak bir sonuç yarattı. Paketçiler artık işlerini yapmaktan korkuyor; diğer yandan sınır dışı edilmeleri için slogan atan yerel ırkçıların açık hedefi olan Suriye uyruklular ise inşaat sahalarına girmiyor” ifadeleri yer aldı.

İsminin verilmesini istemeyen bir paketçinin “İşimizi yapmaya korkuyoruz. İnsanlar karanlıkta bizi bekliyor ve bize vuruyor, taş atıyor paramızı ve motorlarımızı çalıyor” diye konuştuğu belirtilen haberde paketçinin “Yemek siparişi veren bazı kişilerin teslimat sırasında nakit ödeme yapmayı seçtiğini ancak teslimat yerine vardıklarında para almak yerine maskeli saldırganlarla karşılaştıklarını, Limasol ve Hloraka’daki ırkçı saldırıların ardından şiddetin tırmandığını, Limasol’daki bazı bölgelerin gece girilemez hale geldiğini, Omonya, Ay. Fila gibi bölgelere gece saatleri çok tehlikeli olduğun için gitmediklerini” söylediği belirtildi.

Limasol Polis Sözcüsü Lefteriz Kyriacou’nun, şehrin batısındaki polis devriyelerini artırdıklarını söylediği ancak aynı anda her yerde olamayacakları vurgusunu yaptığı belirtilen haberde Rum Yönetimi Başkanı ve Limasol Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bir çok Kıbrıslının ırkçılığı ve şiddet olaylarını utanç verici olarak nitelendirdiği yer aldı.

Haberde “Ancak olası hedef durumundaki insanlar için gerçek farklı. Geçtiğimiz haftalarda Hloraka ve Limasol'da atılan sloganlar, Suriyelilere özel bir vurgu yaparak, göçmenlerin sınır dışı edilmesi yönündeydi” ifadeleri yer aldı.

-İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanı: “Suriyeli işçileri seviyoruz”

İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanı Stelios Gabriel’in bu hafta başında uyarıda bulunarak Suriyeli işçilerin şantiyelerden uzak durduklarını veya şantiyeye sadece birkaç saatliğine geldiklerini duyurduğu ifade edilen haberde Gabriel’in Sunday Mail’e Suriyeli işçileri sevdiklerini, onları adada istediklerini, çalışkan ve dürüst insanlar olduklarını söylediği belirtildi.

Habare göre, hükümete, sığınma başvuruları değerlendirilen kişilerin bu arada inşaatlarda çalışmasına izin verilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması yönünde çağrıda bulunan Gabriel, inşaat işçilerinin Hloraka ve Limasol’da yaşananlardan sonra başlarına bir şey geleceği korkusu yaşadıklarını kaydetti ve inşaat sektöründeki iş gücünün önemli bir kısmını Suriyelilerin oluşturduğunu söyledi.

Haberde, Gabriel’in “Bu ırkçı olgunun sona ermesini istiyoruz. Suriyelilerin topluma entegre olmalarına ve dili daha iyi öğrenmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Zaten mesleği çok iyi biliyorlar” diye konuştuğu kaydedildi.

Gazetede ayrıca, Kıbrıs'taki Suriyeli cemaatinin de konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade ettiği, hükümete kökenlerine bakılmaksızın tüm halkın güvenliğini sağlamak için harekete geçme çağrısında bulunduğu ve yaşam koşullarını, eğitime erişim ve istihdam olanaklarını iyileştirme istediği de belirtildi.

Limasol Belediye Başkanı Nicolaides: “Şiddet olayları izole, şehrin ruhunu yansıtmıyor”

Haberde Limasol Belediye Başkanı Nicos Nicolaides’in ise Sunday Mail’e yaptığı açıklamada şiddet olaylarının izole olduğunu, şehrin ruhunu yansıtmadığını söylediği ve şunları kaydettiği belirtildi:

“Bunlar çok endişe verici ama yabancılara karşı hoşgörülü ve kucaklayıcı olan bir kentte bu iklimin oluşmasına izin vermemeliyiz. Çok kültürlü bir kıyı kenti olan Limasol’da yaşayan her 5 kişiden biri Kıbrıs kökenli değil. Üstelik birçok kişi bu ırkçı duyguları taşımıyor”.

Haberde şiddet olaylarına tepki veren Uluslararası Af Örgütü’nün de son haftalarda göçmenler ve mültecilere yönelik ırkçı saldırılara karşı gösterilerle tepki verildiğini vurguladığı; örgütün Göç Araştırmacısı Adriana Tidona’nın ise ”Hloraka ve Limasol’daki ırkçı saldırılar, Kıbrıs’taki yetkililerin son yıllarda tırmanan ırkçı söylem ve istismarla mücadele hususunda harekete geçmelerini sağlamalıdır” açıklamasında bulunduğu yer aldı.