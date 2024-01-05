Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 2023 yılında 11,6 milyondan fazla kişi seyahat etti

Güney Kıbrıs’ta, Larnaka ve Baf havalimanlarının 2023 yılını tüm zamanların rekoruyla tamamladığı ve havalimanlarındaki yolcu trafiğinin 11,6 milyon yolcu barajını aştığı belirtildi.

Bir önceki rekorun yolcu barajının 11 milyonu aştığı 2019 yılında kaydedildiğini anımsatan Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, 2023 yılının Güney Kıbrıs turizmi açısından olumlu bir göstergeyle tamamlandığını, çünkü havalimanlarındaki yolcu trafiği konusunda günde ortalama 32 bin yolcuyla birlikte (yazda 41 bin, kışta 18 bin) 11,6 milyondan fazla bir yolcu trafiği kayda geçirildiğini belirtti.

2019 yılıyla kıyaslandığında yolcu trafiğinde yüzde 3 artış meydana geldiğini yazan gazete, 2023 yılında Larnaka havalimanından 8,1 milyon yolcu seyahat ettiğini ve 2022 yılıyla kıyaslandığında bu rakamda yüzde 34 artış olduğunu kaydetti.

Baf havalimanından ise 2023 yılında toplamda 3,6 milyon yolcu seyahat ettiğini ve 2022 yılına göre bu rakamda yüzde 12’lik bir artış olduğunu kaydeden gazete, 52 havayolu şirketinin yıl boyunca iki havalimanından 39 ülkeye 159 rotada uçtuğuna işaret etti.

2023 yılında havayollarının rotalarına 18 yeni destinasyon eklendiğini de kaydetti.