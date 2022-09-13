Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 8 ayda yaklaşık 6 milyon yolcu seyahat etti

Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından 8 ayda yaklaşık 6 milyon yolcunun seyahat ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports şirketinin dün yayınladığı verilere göre, Larnaka ve Baf Havalimanlarından geçen yıl boyunca seyahat eden yolcu sayısının 5 milyon 109 bin 462 olduğunu ve bu rakamın, bu yılın ilk 8 ayı içerisinde aşıldığını yazdı.

Gazete, rakamlara bakıldığında, bu yılın ilk 8 ayı içerisinde, geçen yıla kıyasla 3,5 milyon daha fazla yolcu seyahat ettiğini kaydetti.

Haberde, Baf Havalimanı’ndan seyahat eden yolcularda ağustos ayında büyük artış yaşandığı ve 2019 yılındaki rekorun kırıldığı ifade edildi.

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13/09/2022 13:07