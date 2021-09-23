Güney Kıbrıs’taki İlkokullarda Hızlı Test

Güney Kıbrıs’taki bazı ilkokullarda dün Covid-19 antijen testleri yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazete Güney Kıbrıs genelinde 9 ilkokulda dün bin adet antijen testinin yapıldığını yazdı.

Çocukların küçük yaşlarına rağmen büyük bir olgunluk içerisinde, sosyal mesafeyi koruyarak testlerini yaptıklarını yazan gazete, yapılan bin test sonucunda 3 çocuğun pozitif çıktığını belirtti.

Gazete, çocuklara test yapılmasına ailelerin ilgi gösterdiğini ve katılım oranının yüzde 70 olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta toplam 330 ilkokul bulunduğunu yazan gazete, haftada 48 okulun kontrol edilmesinin planlandığını belirtti.

AŞI PROGRAMI

Fileleftehros gazetesi, bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ta Ekim ayının, yaşlılar ve hassas gruba mensup kişiler için aşı ayı olacağını yazdı.

Randevusuz aşı merkezlerinde dün 3’üncü doz aşıların yapılmasına başlandığını yazan gazete, 15 gün içerisinde grip aşılarına başlanacağını belirtti.

Habere göre dün 86 yaş üstü 475 kişi 3’üncü doz aşı oldu.

SAFEPASS İSTEMEYEN KAFEYE PARA CEZASI

Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa’ya bağlı Engomi semtindeki bir kafeye, giriş için gerekli olan “Safepass” istememesi nedeniyle 16 bin Euro para cezası kesildiğini yazdı.

Habere göre, bir süpermarkete de aynı sebepten dolayı 8 bin Euro para cezası verildi.

Bu habere tepkiniz:



23/09/2021 14:24