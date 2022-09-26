Güney Kıbrıs’taki İran Büyükelçiliği önünde Amini’ye destek eylemi yapıldı

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26/09/2022

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Güney Kıbrıs’taki İran Büyükelçiliği önünde Amini’ye destek eylemi yapıldı

Güney Kıbrıs’taki İran Büyükelçiliği önünde, başörtüsü yasağına uymadığı gerekçesiyle “ahlak polisi” tarafından darp edildikten üç gün sonra ölen Mahsa Amini ve İran’da yaşayan kadınlara destek için dün eylem yapıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, eylemcilerin “İran’ın sesi olun”, “İran’da özgürlük”, “İran’daki kadınlara yardım edin”, “Ataerkilliğe son” ve benzeri sloganlar attıklarını ve bazı eylemcilerin kendi saçlarını kestiklerini yazdı.

Haberde, eylemin “Kıbrıs’ın Kadınları” adlı dernek tarafından düzenlendiği belirtildi.

26/09/2022 10:02
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TAGS: Güney Kıbrıs, İran Büyükelçiliği, mahsa amini
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