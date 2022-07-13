Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nde personel eksikliği

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı ve AKEL milletvekili Nikos Kettiros, dünkükomite toplantısında, personel eksikliği yüzünden Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi'nin işleyişinde var olan problemlere atıfta bulundu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, birçok kişinin binaların bakımı aynı zamanda söz konusu birim tarafından kararlar alınması ve bunların bildirilmesi konusunda sorunlar ve büyük gecikmelerle karşılaştığını dile getiren Kettiros, Larnaka’da yaşamını sürdüren bazı vatandaşların söz konusu birimin kararlarına ilişkin bilgilendirilmek için iki yıl beklediklerini belirtti.

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13/07/2022 13:05