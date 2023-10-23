Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarında ikamet edenlerin kanalizasyon giderleri vatandaşın cebinden ödeniyor

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarında ikamet eden kişilerin kanalizasyon giderlerinin, vatandaşın cebinden ödendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Türk mallarının kanalizasyon bağlantı ücreti ile kanalizasyona bağlandıktan sonra gelen faturalarının vergi mükellefleri tarafından karşılandığını yazdı.

Gazete, yaklaşık 5 bin Kıbrıs Türk malının kanalizasyon ücreti muafiyeti bulunduğunu ve bu binalarda oturanların ücret ödemediğini kaydederek, bu hizmetlerin karşılığının vatandaşın cebinden çıktığını belirtti.

Haberde, 2024 yılında Kıbrıs Türk mallarının kanalizasyon bedeli için yaklaşık 1,5 milyon Euro’nun yine vergi mükelleflerinin omuzlarına yükleneceği ifade edildi.