Güney Kıbrıs'taki konut satışları ilk dokuz ayda 1.9 milyar euroyu geçti

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28/10/2024

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Güney Kıbrıs'taki konut satışları ilk dokuz ayda 1.9 milyar euroyu geçti

 Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının ilk dokuz ayında yeni konut satışının 1.9 milyar euroyu geçtiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Ocak-Eylül 2024 döneminde, 1.45 milyar euro karşılığında 4 bin 335 apartman dairesinin satıldığını, 2023 yılının aynı dönemine göre satışlarda yüzde 27.7 artış olduğunu da yazdı.

Habere göre, 2024 yılının ilk dokuz ayında satılan ev sayısı ise toplam 457.2 milyon euroya denk gelen 918...

Ev satışlarında 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9.2 oranında azalma da görüldü.

28/10/2024 12:44
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TAGS: haber, kıbrıs
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