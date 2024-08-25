Güney Kıbrıs’taki otelciler TUI’nin kararına tepkili

Uluslararası Turizm Acentesi TUI’nin, 31 Ağustos itibarıyla turistlerin KKTC’ye geçişleriyle ilgili paketlere son verme kararı almasının, daha geniş siyasi boyutlar kazanacağı ve kararın, Güney Kıbrıs’taki otelcilerin büyük tepkisine neden olduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesi, bu kararı onaylayan tek kişinin, Otelciler Birliği’nin (PASİKSE) “Mağusa Bölgesi” Şubesi Başkanı Panayotis Konstandinu olduğunu kaydetti ve diğer otelcilerin, bu kararın yaz sezonu ortasında Güney Kıbrıs’taki turizm için “bumerang etkisi” yaratacağını ifade ettiklerini yazdı.

Rum Hükümeti’nin, TUI’nin sezon ortasında bu kararı hangi koşullar altında aldığını netleştirmekten kaçındığını kaydeden gazete, bu taktiğin, sonuçları kestirilemeyen siyasi eylemlerle ilgili şüpheleri artırdığını belirtti.

Gazete, TUI’nin bu kararına Rum Hükümeti’nin tepkisinin beklenenin altında olduğunu ve bunun, Hükümetin “yasal yollarla adaya giren turistlerin işgal bölgelerine ziyaretinin yasadışı olduğu” tezini desteklemesinden kaynaklandığını yazdı.

PASİKSE’nin, “Mağusa Bölgesi” şubesi dışında konuyla ilgili resmi pozisyon almadığına işaret eden gazete, yine de bunun, PASİKSE’ni bu konuda bir görüşü olmadığı anlamını taşımadığını ve bazı turizm tesisi sahiplerinin, TUI’nin bu kararının sürpriz bir karar olduğu ve kendilerinde şaşkınlık yarattığını ifade ettiklerini kaydetti.

Gazete, otelcilerin, TUI’nin bu kararı almasının arkasında, sübvansiyonları baskı aracı olarak kullanan hükümetin bulunduğunu düşündüğünü yazdı.

Haberde, otelcilerin, bu kararın ardından TUI’nin KKTC’ye Türkiye üzerinden turist göndermesine yönelik kapı açılmasından korktuğu da ifade edildi.