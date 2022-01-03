Güney Kıbrıs’taki patates heykeli tahrip edildi
Heykelde 5 bin Euro’luk zarar meydana geldi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı
03/01/2022
Larnaka’ya bağlı “Ksilofagu” köyüne geçen yıl Ekim ayında dikilen, şekli nedeniyle gündem olan ve eleştirilen patates heykeli tahrip edildi.
Cyprus Mail’in haberine göre, 4 metrelik patates heykeli saat 03.30’da hasara uğratıldı. Kıbrıs’a özgü Spunta türü patates şeklindeki heykeli ayakta tutan stant yılbaşı gününün ilk saatlerinde kesildi.
Heykelde 5 bin Euro’luk zarar meydana geldi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Patates heykeli noel nedeniyle süslenmişti. Heykele daha önce de spreyli saldırıda bulunulmuştu.