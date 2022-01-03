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Güney Kıbrıs’taki patates heykeli tahrip edildi

Heykelde 5 bin Euro’luk zarar meydana geldi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı

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03/01/2022

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Güney Kıbrıs’taki patates heykeli tahrip edildi

Larnaka’ya bağlı “Ksilofagu” köyüne geçen yıl Ekim ayında dikilen, şekli nedeniyle gündem olan ve eleştirilen patates heykeli tahrip edildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, 4 metrelik patates heykeli saat 03.30’da hasara uğratıldı. Kıbrıs’a özgü Spunta türü patates şeklindeki heykeli ayakta tutan stant yılbaşı gününün ilk saatlerinde kesildi.

Heykelde 5 bin Euro’luk zarar meydana geldi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Patates heykeli noel nedeniyle süslenmişti. Heykele daha önce de spreyli saldırıda bulunulmuştu.

 

 

03/01/2022 10:25
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TAGS: patates heykeli, Kıbrıs, Larnaka, Ksilofagu
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