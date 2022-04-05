Güney Kıbrıs’taki Rus Silahlarının Ukrayna’ya Verilmesi Talebine “Şartlı Evet”

ABD ve AB’nin, Güney Kıbrıs’ta bulunan Rus menşeli silah ve savunma sistemlerinin, Ukrayna’da kullanılmak için Ukrayna’ya verilmesi konusu Rum basınında geniş yer bulurken, Rum hükümetinin bu talebe “şartlı evet” dediği iddia edildi.

Politis gazetesi: “Yerlerine Başka Verilmesi Şartıyla Ukrayna’ya Silah” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu Rus yapımı silahların Ukrayna’ya gönderilmesi konusuna Rum hükümetinin sıcak baktığı ancak bu sistemlerin yerine AB ve ABD’den başka silahlar talep ettiğini yazdı.

Gazete, bu yöndeki bir kararın Güney Kıbrıs’ın Rusya’yla bağlarını koparacak ve ülkeyi AB güvenlik sistemine tam anlamıyla bağlayacak olması sebebiyle verilecek siyasi taahhütlerin belirleyici olacağını belirtirken Rum Savunma Bakanlığı’nın dün konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Habere göre açıklamada, “işgal altındaki bir ülkenin savunma yetilerinin azaltılmasının söz konusu olmayacağı” vurgulandı.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın bu açıklamasıyla, RMMO’nun silah gücünü azaltmayacak şekilde Rus silahlarının başka silahlarla değiştirilmesine sıcak baktığını gösterdiği yorumunda bulundu.

DİSİ DESTEKLİYOR AKEL KARŞI ÇIKIYOR

Öte yandan Rus silahları konusu Güney Kıbrıs’ın hükümet ve ana muhalefet partileri arasında da görüş ayrılığına sebep oldu.

DİSİ Başkan Yardımcısı Haris Yeorgiyadis dün yaptığı açıklamada, silah sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesinden yana partisinin net tavrını ortaya koyarken, bu durumun, Rus silahlarına sahip Yunanistan gibi diğer AB üyesi ülkelerin de dahil olduğu ortak bir politika çerçevesinde olduğunu ifade etti.

Yeorgiyadis, Ukrayna’ya her türlü yardımın yapılması gerektiğini belirttiği açıklamasında, bu silahların yerine başka silah alınmadan bu ülkeye silah gönderilmesinin ise mümkün olmadığını vurguladı.

Gazete, AKEL’in ise aksi görüşte olduğunu, partiden dün yapılan açıklamada, “Ukrayna’ya silah gönderilmesi yönündeki ABD talebinin yerine getirilmesine karşı olduğunu” belirtildi.

Ukrayna’daki savaşa müdahil olunmasının savaşın sona ermesi ve kan dökülmesinin son bulmasına katkı sağlamayacağı da öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi ise: “Rus Silahları Verilmiyor – Ukrayna’ya Verilmeleri Kıbrıs’ın Savunmasında Büyük Boşluk Yaratır” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın Rus silahlarını Ukrayna’ya verme niyetinde olmadığını iddia etti.

Gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasına yer verdiği haberinde, söz konusu açıklamanın, Rus silahlarının Ukrayna’ya verileceği yönündeki senaryoları tamamen bitirdiği yorumunda da bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “DİSİ’nin Silah Gönderilmesine İlişkin Tutumu Net – ‘Tüm İmkanlarla Ukrayna’ya Destek”.

Haravgi: “AKEL Net Cevaplar İstiyor”.

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05/04/2022 11:59