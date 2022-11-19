Güney Kıbrıs’taki süpermarketler “ev sepeti” uygulamasına karşı

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19/11/2022

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Güney Kıbrıs’taki süpermarketler “ev sepeti” uygulamasına karşı

Güney Kıbrıs’ta uygulanması gündemde olan ve temel ürünlerine tavan fiyat belirlenmesini öngören “ev sepeti” yasa önerisi büyük süpermarketlerin tepkisiyle karşılaştı.

Politis gazetesi manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum hükümeti tarafından, enflasyonun önlenmesi çabaları çerçevesinde uygulanması gündeme gelen, temel gıda ve diğer bazı ürünlere tavan fiyat getirilmesi planlarının Güney Kıbrıs’taki market ve süpermarketler tarafından tepkiyle karşılandığını yazdı.

Gazete, Rum Süpermarketler Birliği’nin dün yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın hayata geçirilmesinin serbest piyasa ekonomisi şartlarına aykırı olduğunun ve uygulamanın hayata geçirilmesi durumunda hukuki yollara başvurulacağını açıkladığını aktardı.

19/11/2022 13:06
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TAGS: Güney Kıbrıs, süpermarket, ev sepeti
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