Güney Kıbrıs’taki ticari açık 128 milyon euro arttı

Güney Kıbrıs’taki ticaret açığının, 2024 Ocak ayına göre, Ocak 2025’te 128 milyon euro arttığı belirtildi.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki İstatistik Ofisi verilerine dayanarak 2024 Ocak ayında 555.2 milyon euro olan ticari açığın, Ocak 2025’te 128 milyon euro artarak, 682.7 milyon euroya ulaştığını yazdı.

Habere göre Ocak 2025’te toplam ithalat, 2024 yılının ayını ayına oranla yüzde 28.9 artarak 1.1 milyar euroya ulaştı.

Toplam ihracat ise Ocak 2025’te, yine Ocak 2024’e kıyasla, yüzde 39.5 artarak 435.1 milyon euro şeklinde kaydedildi.