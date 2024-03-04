Güney Kıbrıs’taki yeni siyasi parti “EHMİ” ilk kongresini yaptı

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04/03/2024

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Güney Kıbrıs’taki yeni siyasi parti “EHMİ” ilk kongresini yaptı

Güney Kıbrıs’ta bir süre önce, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve eski EDEK Milletvekili Dimitris Papadakis’in önderliğinde oluşturulduğu açıklanan “EHMİ” (Eleştiri) isimli yeni siyasi partinin dün, resmiyet kazandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, partinin dün, ilk resmi kongresini gerçekleştirdiğini ve parti teşkilatının belirlendiğini yazdı.

Haberde, Papadakis’in kongredeki konuşmasında rüşvet, adam kayırmacılık, siyasi kaos ve dokunulmazlıkla mücadeleye yönelik eylemlerde bulunmayı amaçladıklarını söylediği belirtildi.

04/03/2024 11:15
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TAGS: Güney Kıbrıs’taki yeni siyasi parti “EHMİ” ilk kongresini yaptı
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