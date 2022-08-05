Güney Kıbrıs'taki yoksulluk riski endeksi!

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın yayımladığı verilere göre, Güney Kıbrıs’ta iş yoğunluğunun çok düşük olduğu hanelerde, 65 yaş altı kişiler açısından yoksulluk riski endeksinin 2020 yılında yüzde 51,6 olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, bu ortalamanın Avrupa Birliği'nde ise yüzde 64 olduğuna yer verdi.

Gazete başka bir haberinde ise, yoksulluğun Güney Kıbrıs’ta binlerce aileye “diz çöktürdüğünü” ve Lefkoşa'nın Rum kesiminde aylık destek almak için başvuran ailelerin sayısının yüzde 75 arttığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki “Gönüllüler Koordinasyon Komitesi Başkanı” İlias Dimitriyu konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, ayın sonunu getirmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllülerin yardımını isteyen ailelerin sayısında büyük artış meydana geldiğini belirtti.

Önceki yıllarda istikrarlı desteğe ihtiyaç duyan kişilerin sayısının Güney Kıbrıs genelinde 200-300 arasında seyrettiğini ancak şu an olguların değiştiğini ve bu sayının yükselmekte olduğunu ifade eden Dimitriyu, Lefkoşa’nın Rum kesiminde bu yöndeki talebin yüzde 75 arttığını, Baf’ta ise gönüllülerin sahip olduğu stokların tükendiğini ekledi.

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05/08/2022 11:48