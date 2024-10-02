Güney Kıbrıs’tan 3 Uçak İran’a karşı operasyona katıldı

ads ads ads ads
02/10/2024

ads
Güney Kıbrıs’tan 3 Uçak İran’a karşı operasyona katıldı

Güney Kıbrıs’taki İngiliz Ağrotur Üsleri’nden havalanan 3 savaş uçağı İsrail için operasyonlara katıldı.

Rum Basını’nın haberine göre Platform X'te yapılan açıklamada, operasyonun bir çift Typhoon savaş uçağı ve bir Voyager havadan yakıt ikmal uçağını kapsadığı belirtildi.

İlgili habere göre, İngiltere'nin Salı gecesi İsrail'i hedef alan İran füzelerini önleme operasyonuna katılımının  İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından açıklığa kavuşturuldu

02/10/2024 18:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Güney Kıbrıs’tan 3 Uçak İran’a karşı operasyona katıldı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.