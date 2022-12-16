Güney Kıbrıs’tan 4 büyükbaş hayvan satın alan kişi tutuklandı

İnönü’de, Güney Kıbrıs’tan 4 büyükbaş hayvanı satın alıp, gümrüksüz olarak tasarruf eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün H.M.’nin (E-56) tasarrufunda bulunan 4 danayı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden satın alıp, gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edildi. H.M. tutuklandı.

Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’nda 13 kilo 630 gram banna geçirmeye çalışan kişi tespit edildi

Öte yandan Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’nda, polis ekipleri tarafından dün saat 13.00 sıralarında yapılan kontrollerde F.G.B.’nin (K-35), Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye giriş yaptığı sırada, Güney Kıbrıs’tan satın aldığı 13 kilo 630 gram terpi (bannayı) gümrüğe beyan etmeden geçirmeye çalıştığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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16/12/2022 11:33