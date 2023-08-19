Güney Kıbrıs’tan aile içi şiddet rakamları

Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddetle ilgili şikâyetlerin son 4 yılda arttığı ve aile içi şiddet vakalarının da yılda 3 bini aştığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili olarak Rum polisi tarafından gazeteye verilen bilgilere göre, 2018 yılında polise intikal eden aile içi şiddet davalarının sayısı 965 iken, bu rakamın yüzde 319 artış göstererek 2022 yılında 3 bin 82’ye ulaştığını yazdı.

Rum polisinin son yıllarda bu davalara özel hassasiyet gösterdiğini ve bu yüzden 2019 yılının Aralık ayından bu yana ilçelerde aile içi şiddet davalarının incelenmesiyle ilgili özel birimlerin faaliyet gösterdiğini kaydeden gazete, şikâyette bulunulan 10 durumdan 6’sının fiziksel şiddet, 10 durumdan 4’ünün psikolojik şiddet, 1,4’lük bir oranının da cinsel şiddetle alakalı olduğunu belirtti.

Gazete 2018 yılında polise intikal eden aile içi şiddet davalarının sayısının 965, 2019 yılında 1.199, 2020 yılında 1.881, 2021 yılında 3 bin 347, 2022 yılında ise 3.082 olduğunu ekledi.