Güney Kıbrıs’tan Azerbaycan açılımı

Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un dün ikili düzeyde ilk kez görüştükleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Azerbaycan ile Diyalog Açılımı” başlıklı haberinde, diplomatik kaynaklara dayanarak, Kombos’un, Bayramov ile bir görüşme ayarlayabilmek için sistematik şekilde çabaladığını ve Kombos-Bayramov görüşmesinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i COP29 toplantısına davet etmesinin ardından başlatılan girişimler sonucu yapıldığını yazdı.

Gazete, hem görüşmenin, hem de Hristodulidis’e yapılan davetin Rum Yönetimi açısından oldukça önemli olduğunu kaydederek, Azerbaycan’ın Türkiye’nin en nüfuzlu olduğu ülkelerden biri olduğunu ve bu nüfuzun, KKTC’nin siyasi açıdan yükseltilmesinin garanti altına alınması için kullanıldığına işaret etti.

Azerbaycanlı yetkililerin KKTC’ye yaptıkları düzenli ziyaretlerin, Güney Kıbrıs için “baş ağrısı” olduğunu kaydeden gazete, Kombos ile Bayramov’un görüştüğü konulardan birinin de bu olduğunu belirtti.

Gazete, Bakü’nün Güney Kıbrıs ile ilgili tezlerinde radikal değişiklikler olacağı konusunda sahte hisler beslenmediğini ancak bazı konularda ters düştükleri kişilerle özel olarak görüşülmesi gerektiği mantığıyla hareket edildiğini yazdı.

Habere göre, Kombos, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile görüşmenin nadir ele geçen bir fırsat olduğunu ifade ederek, Bayramov ile iki ülkeyi ilgilendiren konuları, geçmişte yaşanan sürtüşmeleri ve mevcut anlaşmazlıklara rağmen görüşülmesi gereken meseleleri ele aldıklarını söyledi.

Kombos, anlaşmazlıkların çözülmesinin tek yolunun diyalog olduğunu da belirterek, diyaloga küçük adımlarla ama istikrarlı şekilde devam edeceklerini kaydetti.