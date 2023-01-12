Güney Kıbrıs'tan BM Genel Sekreteri raporlarına tepki

BM Genel Sekreterinin BM Güvenlik Konseyi’ne resmen sunduğu İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP'in görev süresine ilişkin raporlara Rum Dışişleri Bakanlığı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten tepki geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Dış İşlerinden BM’ye Sert Eleştiri” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP raporlarına sert eleştiride bulunulduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Dışişlerinin açıklamasında özetle, “BM Genel Sekreterinden, her iki raporunda da, son altı ay içerisinde olan olayların tarafsız ve doğru şekilde aktarmasını beklerdik” ifadesi kullanılarak, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Sn. Ertuğruloğlu, Sn. Tatar ve Türk yetkililerin söylemleriyle denk tutulması söz konusu olamaz” iddiasında bulunuldu.

“Üzerinde uzlaşılmış çerçevenin dışında kalan hiçbir şeyin BM Genel Sekreterinin temsilcileri tarafından raporlara dahil edilmemesi gerekirdi” iddiasında bulunulan açıklamada, KKTC’de gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarının, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin tezlerini benimsemediklerini ortaya koyduğu öne sürüldü.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de dün gazetecilerin bu konuya ilişin sorularına verdiği yanıtta, “elbette raporun içeriğinden memnun olmadığını ancak bunların taslak raporlar olduğu ve gerekli düzeltmelerin yapılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünün unutulmaması gerektiğini” söylediğini aktardı.

Anastasiadis, Taksim Sahası’nın açılışı konusundaki düşüncesinin sorulması üzerine ise, “bu sebepten ötürü BM’nin özellikle tarafsız ve dikkatli olması gerektiğini, BM Genel Sekreteri ve yardımcılarının faaliyetlerinde veya çeşitli raporlarında, Güvenlik Konseyi kararlarının verdiği emirler ve parametrelerin yer alması gerektiğini söylüyorum” şeklinde konuştu.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Yine BM Genel Sekreteriyle Çatışıyoruz” başlığı altında verirken, Kıbrıs Rum tarafının, Genel Sekreterin rapor taslaklarının gerçekleri yansıtmadığına ve çıkmazın gerçek sebebini ortaya koymadığına inandığını yazdı.

Gazete, Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanlığının açıklamalarına da haberinde yer verdi.

Konuya ilişkin haberler Fileleftheros'ta “BM Genel Sekreterinin Raporları Beğenilmedi”; Haravgi'de “BM Genel Sekreteri Ortak Uzlaşılmış Çözüm İçin Ortak Zemin Eksikliği Görüyor” başlığıyla yer aldı.

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12/01/2023 11:26