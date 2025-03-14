Güney Kıbrıs’tan Gümrüksüz Yoğurt ve Lor Peyniri Getiren 2 Kişi Tutuklandı

İskele’de faaliyet gösteren D.R.’nin (K-36) iş yerinde, dün saat 18.00 sıralarında, polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmeden ülkeye ithal edildiği tespit edilen GKRY menşeli 143 kap yoğurt ile 47 kalıp nor (lor) peyniri tespit edilerek, emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, S.M.’nin (E-56), geçen çarşamba günü kullanımındaki araç ile GKRY bölgesinden aldığı, GKRY menşeli 48 kap yoğurt ile 61 kalıp nor (lor) peynirini Akyar Kara Geçiş Kapısı’ndan gümrüğe beyan etmeden geçirip, söz konusu iş yerine götürdüğü belirlendi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Diğer polisiye haberler:

-Gazimağusa’da gümrüksüz mal ithali ve tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün İ.T.(E-33), tasarrufunda bulunan bir aracı muayene için Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ait muayene merkezine götürdü.

Polis muayene müfettişleri tarafından yapılan kontrolde, bahse konu şahsın söz konusu aracı önceden yurt dışından yedek parça amaçlı olarak ithal ettiği, 2025 yılı Şubat ayı içerisinde de konu araca kendisine ait başka aracın plakasını takıp, gümrük işlemlerini yapmadan Gazimağusa Serbest Limanı'ndan çıkararak, tasarruf ettiği tespit edildi. İ.T. tutuklandı.

- Girne’de sahtekarlıkla para temini

Girne’de sahtekarlıkla para temininden bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.T. (E-37), 28 Kasım 2024 tarihinde, Almanya’da bulunan bir şahısla, e-posta aracılığıyla iletişime geçerek, söz konusu şahsa Almanya’da ev kiralayacağı vaadinde bulundu. A.T., konu şahsın annesine ait banka hesabından, kendi banka hesabına 39 bin 100 TL para aktarılmasını sağlayarak, sahtekarlıkla para temin etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında A.T. tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlıktan 2 tutuklu

Minareliköy’de Şht. Mehmet Eray Caddesi üzerinde, dün saat 23.00 sıralarında, 243 mlgr alkollü içki tesiri altındaki M.İ.(E-50), Girne’de ise nefes örneği vermeyi reddeden V.Z.B.(E-48) yüksek sesle bağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz toplam 6 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.