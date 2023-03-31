Güney Kıbrıs’tan haftalık korona rakamları..

ads ads ads ads
31/03/2023

ads
Güney Kıbrıs’tan haftalık korona rakamları..

Güney Kıbrıs’ta 24-30 Mart tarihleri arasında yapılan 54 bin 704 test sonucunda 950 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği haber verildi.

Hayatını kaybedenlerin 66, 85, 86 ve 88 yaşlarında dört kadın olduğunu belirten “Alphanews” haber sitesi, Rum kesiminde Covid-19’dan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının bin 349’a ulaştığını kaydetti.

1’i entübe olmak üzere 39 hastanın tedavi altında olduğu belirtilen haberde, pandeminin başından bu yana Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının 655 bin 664’e ulaştığı, pozitiflik oranının ise yüzde 1,74 olduğu ifade edildi.

31/03/2023 14:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: güney kıbrıs, korona,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.