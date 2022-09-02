Güney Kıbrıs’tan haftalık korona virüs rakamları açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 26 Ağustos-1 Eylül haftasında gerçekleştirilen 68 bin 678 test sonucunda 4 kişi daha korona virüsünden yaşamını yitirirken, bin 752 yeni vaka daha tespit edildiği haber verildi.

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02/09/2022
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Güney Kıbrıs’tan haftalık korona virüs rakamları açıklandı

Güney Kıbrıs’ta 26 Ağustos-1 Eylül haftasında gerçekleştirilen 68 bin 678 test sonucunda 4 kişi daha korona virüsünden yaşamını yitirirken, bin 752 yeni vaka daha tespit edildiği haber verildi.

Hayatını kaybedenlerin 78, 83 ve 87 yaşlarında üç erkek ile 82 yaşında bir kadın olduğunu duyuran Rum haber kaynakları, korona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısının bin 172’ye ulaştığını belirtti.

Hastanede tedavi gören 42 kişiden 10’unun durumunun ciddi olduğu belirtilen haberde, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının 578 bin 030’a ulaştığı, pozitiflik oranının ise yüzde 2,55 olduğu ifade edildi.

02/09/2022 09:38
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TAGS: kıbrıs, güney, vaka,
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