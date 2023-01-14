Güney Kıbrıs'tan 'ihtilaflı ifade ve yaklaşımları düzelttirmek' için BM’ye baskı

Rum yönetimi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu ve BM Barış Gücü raporlarındaki “ihtilaflı” gördüğü ifade ve yaklaşımları “düzelttirmek” için BM’ye baskı yapmaya çalıştığı bildirildi.

Fileleftheros “BM’ye Baskı Yapıyor… Lefkoşa Barış Gücü Kararının Benimsenmesi Arifesinde Tam Gaz” başlıklı haberinde gerek Rum Dışişleri Bakanlığı’nda gerekse New York’taki BM merkezinde “bütün ilgililerde tam gaz hareketlilik” gözlemlendiğini yazdı.

Habere göre Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart New York’ta bulunuyor ve önümüzdeki salı günü Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs sorunu ve Barış Gücü ile ilgili bilgi verecek. Rum yönetimi, Stewart’ın “kontrolsüzce hareket etmesine” müsaade etmemek için Müzakereci Menelaos Menelau’yu, görüşmeler yapmak üzere BM merkezine gönderdi.

Üye devletlerin 1-2 hafta istişare etmesi, ay sonu da benimsemesi beklenen Barış Gücü ile ilgili kararı üzerine yapılan tartışmaların Kıbrıs sorununun çözüm zemini ve güya Türkiye tarafından “ihlal yapılan konular” üzerinde dönüyor.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, BM’nin yaklaşımı ve kullanılan ifadeler konusunda dün de sert açıklamalarda bulundu.

Kasulidis “Raporda, Genel Sekreter’e danışmanlık yapanların, söylem açısından bizi, sahte devletin adamları ve Ankara ile aynı kefeye koymasına sübjektif görüşler var” diyerek, bu yaklaşımı “kabul edilemez” bulduğunu söyledi. Karşılıklı söylemler nedeniyle uçurum olduğu değerlendirmesinden de rahatsızlık belirterek “şu anda olması gereken şey, Genel Sekreter’in, ortak zeminden cayan tarafın hangisi olduğunu ortaya koymaktır” iddiasında bulundu.

Politis “Genel Sekreter’in Raporuna Tepkiler… Lefkoşa Stewart’ı Parmakla Gösteriyor” başlıklı haberinde Kasulidis’in dünkü değerlendirmesi ile Rum yönetiminin “bazı BM yetkililerinin güvenilmezliği meselesini artık alenen ve resmen ortaya koyduğunu gösterdiğine” dikkat çekti.

Haravgi “Barış Gücü’nün görev Süresinin Uzatılması kararı İçin İstişareler Devam Ediyor” başlığıyla aktardığı haberinde “diplomatik kaynakların” Rum haber ajansına (KİPE) “Güvenlik Konseyi’nin, benimsediği kararlarıyla, perspektifin canlı tutulması için olguların içerisinde göğüsleneceği bir çerçeve sağladığını” söylediğini yazdı.

Habere göre Güvenlik Konseyi’nin bu anlayışının var olmaya devam ettiğini ancak bunun tam olarak ne şekilde ifade edileceğinin karardan, istişarelerden ve 15 üyenin ortaya koyacağı tutumdan sonra ortaya çıkacağını belirten aynı kaynaklar “mesele, ilerleme yolu kararların belirlediği yol olacağı ana mesajını içeren çerçevenin korunabilmesidir” dedi.

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14/01/2023 11:13