Güney Kıbrıs’tan İsrail’e yangın ekibi

İsrail’de çıkan ve Güney Kıbrıs’ın da ekip gönderdiği yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, Rum ekibin ise yangın söndürme çalışmalarına önemli katkı sağladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’tan İsrail’e giden ekibin, yangının Kudüs’e yöneldiği sırada, Tel Aviv’in güney doğusundaki yaklaşık 50 kilometrelik alana müdahale ettiğini yazdı.

Gazete, Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandru’nun açıklamalarına dayanarak, ekibin bugün, İsrail’de yapılacak kısa bir törenin ardından, adaya dönmesinin beklendiğini bildirdi.