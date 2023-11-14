Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak av fişeği getirmişti teminata bağlandı!

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14/11/2023

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Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak av fişeği getirmişti teminata bağlandı!


Kamalı Haber

Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısından, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak isterken aracında yapılan aramada av fişeği bulunan Maronit Kriyakos Diolas “kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu” suçundan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Birtan Başaran mahkemede olguları aktardı.

Polis, 12 Kasım 2023 tarihinde, saat 00.10 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısından, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen zanlının kullanımındaki araçta, yapılan kontrolde, toplam 27 adet av fişeği bulunduğunu söyledi.  Polis memuru, tutuklanan zanlının ifadesinde daha önce ava gittiğini, fişekleri araçta unuttuğunu söylediğini aktardı.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ifadesinin doğru olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, fişeklerin incelenmek üzere patlayıcı madde araştırma birimine gönderildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığın, zanlının Maronit olduğunu ve Koruçam’da yaşadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

14/11/2023 15:41
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TAGS: Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak av fişeği getirmişti teminata bağlandı!
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