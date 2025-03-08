Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye 10 Kg Et Getiren Şahıs, Polis Kontrolünde Yakalandı!

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08/03/2025

Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye 10 Kg Et Getiren Şahıs, Polis Kontrolünde Yakalandı!

Metehan Kara Giriş Kapısı’nda dün akşam saatlerinde yapılan kontrollerde, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan M.S.K. (50), aracında gümrüksüz et bulundurması nedeniyle tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada, 2 kg kıyma, 7 kg kırmızı et ve 1 kg kuyruk yağı tespit edildi. Gümrüksüz ithalat suçundan gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, yasa dışı gümrük girişlerine karşı denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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TAGS: Lefkoşa, Metehan, Polis
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