Güney Kıbrıs’tan kuzeye canlı güvercin, tavuk eti ve donmuş patates geçirdi

Güney Kıbrıs’tan kuzeye canlı güvercin, tavuk eti ve donmuş patates geçirdi

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01/02/2025

Güney Kıbrıs’tan kuzeye canlı güvercin, tavuk eti ve donmuş patates geçirdi

Güney Kıbrıs’tan kuzeye canlı güvercin, tavuk eti ve donmuş patates geçirdi

Güney Kıbrıs’tan kuzeye 13 canlı güvercin, tavuk eti ve donmuş patates geçiren kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.S.K.’nin (E-50) aracında yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak 13 canlı güvercinle 11 kilo tavuk eti ve 37,5 kilo donmuş patates tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

YAYIN TARİHİ:
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