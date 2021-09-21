Güney Kıbrıs'tan 'Mistral' hamlesi

Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2'nin başarısı Güney Kıbrıs Rum yönetimini endişelendirdi. Rum Yönetimi, hava savunma menzilini genişletmek için Mistral füzeleri almaya karar verdi.

Rum basını, Bayraktar SİHA'ların 22 ila 23 bin fite kadar çıkabildiğine dikkati çekerek yönetimin Mistral uçaksavar füzelerini gündeme aldığını yazdı.

Mistral füzelerinin daha önce satın alınan Bulk sistemlerine entegre edilmesi düşünülüyor.

Mistral füzelerinin menzili, 10 bin metreye kadar çıkabilen Bayraktar SİHA’lara karşılık 8 bin metrede kalıyor.

GKRY'nin yeni silahlanma programı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah alım listesinde karadan karaya füze sistemleri, tank modernizasyonu ve saldırı helikopterleri de bulunuyor.

Rum basınında, Rum Milli Muhafız Ordusunun envanterindeki tüm silah sistemlerinin yaşlandığı ve hepsinin değişmeye ya da modernizasyona ihtiyacı olduğu da vurgulandı.

Rus T-80 tanklarının onarımının planlandığı ifade edildi. Rum Yönetiminin, savunma bütçesini ciddi oranda artıracağına işaret edildi.

Bu habere tepkiniz:



21/09/2021 09:10