Güney Kıbrıs’tan polisiye haberler

Limasol’da evinden kaçırılan 15 yaşındaki kızın zorla alıkonulduğu, kendisine uyuşturucu verildiği ve cinsel istismara uğradığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre eylül ayında ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunulan kız, evden kaçtı, arkadaşının kardeşi olduğu anlaşılan 22 yaşındaki bir kişi tarafından otele götürüldü. 3 gün boyunca zorla alıkonulan ve uyuşturucu ile etkisiz hale getirilen kıza cinsel istismarda bulunuldu. Kız, arandığını öğrendikten sonra müracaat ettiği polis tarafından, otelden değil bir başka noktadan alındı.

Gazete kızın, Temmuz ayında da aynı kişi tarafından araba ile evinden alındığı, uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismarda bulunulduğunu ancak kimseye bir şey söylemediğini yazdı.

Aynı gazete Limasol’daki bir ilkokulda küçük yaştaki çocuklar tarafından vandallık yapıldığını, çocukların okul girişine yerleştirilen 3 metrelik noel ağacının üzerindeki süslemeleri söktüklerini basketbol sahasının halı zeminine zarar verdikleri ve bankları yaktıklarını yazdı.

Habere göre Okul Aile Birliği üyeleri, bunun söz konusu okuldaki ilk saldırı olmadığını, dönemin başlamasından bugüne kadar neredeyse her hafta sonu okula girerek duvarlara küfürlü sloganlar yazdıklarını söyledi ve yaşanan son olayın, reşit olmayan kişiler tarafından yapıldığını gören şahitler bulunduğunu kaydetti.

Politis on yıllardır Rum tarafında yaşayan kalabalık Suriyeli iki aile arasında kan davası olduğu, geçen aylarda Limasol’da meydana gelen iki saldırı sonrasında pazartesi günü Strovolo’da meydana gelen cinayet girişimi ile davanın Limasol’dan Lefkoşa’nın Rum kesimine taşındığı bildirildi.

“Suriyelilerin Kan Davası Lefkoşa’ya Taşındı” başlıklı haberinde her biri yaklaşık 250 kişiden oluşan Suriyeli iki ailenin son dönemde Suriye’den yeni gelenlerle genişlediğine işaret eden gazete, Strovolo’daki saldırıda 17, 21, 24 ve 44 yaşlarındaki 4 kişinin vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığını yazdı.

Habere göre, doktorlar, yaralıların durumunu risksiz ancak ciddi buluyor. Polis bu saldırıyla ilgili gördüğü 7 kişiyi tutukladı.

Daha önce Limasol’da, ailelerden biri, kızlarına sarkıntılık edildiği gerekçesiyle husumetli olduğu ailenin oğlunu dövmüş, bunun üzerine oğlanın ailesi üyelerini toplayarak kızın ailesine hesap sormaya gitmişti. Bunu, kızın ailesinin “iade-i ziyareti” izlemişti. Rum polisi bu iki olayla ilgili 15 kişiyi tutuklamıştı. Birkaç ay sonra (geçen pazartesi) da Strovolo’daki, 6 Suriyelinin kaldığı eve yapılan saldırı meydana geldi.

Aynı gazete Baf’ın Evrihu köyü muhtarlık binası önüne tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı yerleştirildiğini ancak mekanizmanın harekete geçmediğini ve patlamanın gerçekleşmediğini yazdı.

Habere göre siyah naylon poşet içerisinde bırakılan patlayıcı mekanizma dün sabah bulundu. Olay yerine giden polis mekanizmanın fitilinin ateşlenmiş olduğunu ancak yarısında sönmüş olduğu için mekanizmanın patlamadığını saptadı.