Güney Kıbrıs'tan Silahlanmaya 170 Milyon Euro

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) , 2023’te silahlanma ile ilgili imzalayacağı yeni sözleşmelerin insansız hava araçları, anti-dron sistemleri, tanksavar füze sistemi, modern hava savunma sistemi ve H145M tipi hafif saldırı helikopteri alımı ile ilgili olacağı duyuruldu.

Rum kesiminde yayımlanan Politis gazetesinin haberine göre, Rum Savunma Bakanlığı, 2023 bütçesinde silahlanmaya 170 milyon euro ayıracak.

GKRY’nin silahlanma ile ilgili 2020’ye kadar ayırdığı bütçenin yıllık 100 milyon euroyu geçmediği anımsatılırken, 2021’de bunun 143 milyon euro, 2022’de ek bütçelerle 180 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı silahlanma ile ilgili mevcut sözleşmeleri sürdürecek; yeni sözleşmeler İHA, anti-dron sistemleri, modern hava savunma sistemi, tanksavar füze sistemi ve Airbus’tan 6 adet H145M tipi hafif saldırı helikopteri alımı ile ilgili olacak.

Savaş helikopteri alımıyla ilgili bütçe haziranda onaylandı

Rum Meclis Savunma Komitesi, 21 Haziran’da Airbus’tan 6 savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon euroluk ek ödeneği onaylamıştı.

Helikopterlerin toplam maliyeti ise 140 milyon euro olacak.

Savaş helikopterleri, GKRY ile Fransa arasında Ağustos 2020’de imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacak.

GKRY’nin 10 yıllık süre zarfında toplamda 12 (6+6) savaş helikopteri satın alacağı da bildirilmişti.

Rum Milli Muhafız Ordusunun elindeki Rus yapımı 11 adet Mi-35 tipi helikopter ise Sırbistan’a satılacak.

AA/TRT/BRT

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10/10/2022 09:21