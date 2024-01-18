Güney Kıbrıs'tan 'Tek Çin' politikasına destek

Güney Kıbrıs’ın, “Tek Çin” politikasına bağlı olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis’in konuya ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Gotsis, Güney Kıbrıs’ın “Tek Çin” politikasına yönelik bağlılığını sürdürdüğünü, ayrıca Tayvan Boğazı’nda güvenliği ve barışı da desteklediğini ifade etti.

Tayvan’da 12 Ocak’ta yapılan seçimin sorulması üzerine Gotsis, “Tek Çin” politikasını desteklediklerini söyledi.