Güney Kıbrıs’tan uyuşturucu ile gelen zanlı teminata bağlandı

Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısından ülkeye giriş yapmak isterken hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yanına gelen polisleri fark edip direnç gösteren ve makul güç kullanılarak tutuklanmasının ardından üzerinde yapılan aramada 1 gram 685 miligram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Çağrı Demirkıran, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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22/03/2022 11:51