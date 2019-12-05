Güney Kıbrıs’tan yeni hamle…

Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda uzun süredir gerginlik yaşayan Kıbrıs Rum yönetimi, konuyu Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı.

Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, bölgelerindeki egemenlik haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını dile getirdi.

Anastasiades Lefkoşa'da yaptığı açıklamada, "Lahey'e başvurmamızın büyük bir amacı var." dedi.

Ankara, Güney Kıbrıs’ın lisans verme yetkisi olmadığını ya da çokuluslu şirketlere verdiği lisansların bazı bölgelerinin Türkiye kıta sahanlığına girdiğini belirtiyor.

Türkiye, bölgeye kendi sondaj gemisini göndermişti.

Ayrıca Anastasiades, Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği’ne niyetleriyle ilgili bir bildirimde bulunmaya çalıştığını ancak kabul edilmediğini söyledi.

"Bu aşamada bir başka yol var." diyen Nikos Anastasiades, uyarının alındığına dair kanıt bulunduğunu ve bu durumun da kendilerine mahkemeye (Uluslararası Adalet Divanı) başvuru hakkı tanıdığını ileri sürdü.

05/12/2019 15:10