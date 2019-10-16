Güney Kıbrıs’tan yeni silah yasasına onay

Güney Kıbrıs yasadışı silah ticareti ve suçla mücadele amacıyla silah yasasında sert düzenlemeleri onayladı.

Rum Adalet bakanlığı tarafından yayınlanan tasarıda, ateşli silahların izlenebilirliğini ve silah satıcıları ile polis arasında etkin bilgi alışverişi için temel bileşenlerini ve düzenlemelerini geliştirmeyi amaçlayan daha sıkı kontroller kuran yeni bir AB direktifini değiştirerek mevcut silah yasalarını değiştirdi. Ayrıca, daha katı mülkiyet kriterleri ve depolama ve nakliye şartları oluşturdu.

Tasarı, toplama, avlanma ve atış sporları için silah edinme ve bulundurmayı düzenliyor. Ayrıca, silah satıcısının faaliyetleri, izlenebilirliği geliştirmek için hükümler içeriyor

Tasarıda, ailede şiddetli davranış sergileyen insanlardan ateşli silahların çıkarılması gibi ulusal politika konuları da var.

Yasal olarak askerlikten muaf tutulmuş ya da ruh sağlığı gerekçesiyle ertelenenler, hiçbir şekilde silah kullanamaz, alamaz ya da taşıyamazlar.

Tasarıda ayrıca hava tabancalarının ve boya tabancalarının bulundurulması ve taşınması ile ilgili hükümler de yer alıyor.

Rum hükümeti polisin elektrikli tabanca kullanılmasına da onay verdi

16/10/2019 09:02