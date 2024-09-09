Güney Kıbrıs’ta ölü bebek vakası: Üstelik İkiz

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09/09/2024

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Güney Kıbrıs’ta ölü bebek vakası: Üstelik İkiz

 

Güney Kıbrıs kamuoyu da yeni haftaya ölü bebekler vakası ile başladı.

Lefkoşa’da bir mezarlıkta, hayatını yeni kaybetmiş yarı gömülü bir bebek cesedi bulundu.

Rum Basını, yeni doğan ve 1 günlük iken hayatını kaybeden  bebeğin ikizlerden birisi olduğu, polisten izinsiz çabucak mezarlığa götürülüp gömüldüğünü yazdı.

İlgili haberde ikizlerden diğer bebeğin de öldüğü ve halen aranmakta olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili aile, hastane yetkilileri ve defini polisten izinsiz gerçekleştiren papaz soruşturmaya alındı.

09/09/2024 10:58
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TAGS: Güney Kıbrıs, haber, kıbrıs
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