Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan, Khanun Tayfunu'ndan etkilenenlere destek talimatı

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12/08/2023

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan, Khanun Tayfunu'ndan etkilenenlere destek talimatı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Khanun Tayfunu'ndan etkilenenlere "hızlı ve yeterli destek" sağlanması için talimat verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi Sözcüsü Lee Do-woon, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Devlet Başkanı Yoon, İçişleri Bakanı Lee Sang-min'e, tayfundan etkilenenlere "hızlı ve yeterli destek" sağlanması için talimat verdi.

Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH), ülkede tesislerin zarar gördüğünü, toprak kaymalarının meydana geldiğini, ulaşımda kesinti yaşandığını ve okulların kapandığını açıkladı.

CDSCH, tayfundan kaynaklanan can kaybı rapor edilmediğini bildirirken, 360'tan fazla tesiste hasar meydana geldiğini kaydetti.

Tahliye edilen yaklaşık 16 bin kişiden 9 bin 741'inin evlerine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Sel ve toprak kayması nedeniyle yaklaşık 680 kara yolunun kapandığı ve bazı rotalar için deniz ulaşımının durdurulduğu aktarıldı.

Meteoroloji yetkilileri, ülkede 16 saat etkili olan Khanun Tayfunu'nun, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang çevresine ulaşmasının ardından etkisini kaybettiğini belirtti.

 

12/08/2023 16:22
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TAGS: Yoon Suk Yeol, Khanun Tayfunu
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