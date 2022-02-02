Güney Kore Dünya Kupası'nda

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda A ve B gruplarında 6 karşılaşma oynandı.

ads ads ads ads
02/02/2022

ads
ads
ads
Güney Kore Dünya Kupası'nda

A Grubu'nda Suriye'yi 2-0 yenen Güney Kore, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan 15. takım oldu.

Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Arjantin ve İran, turnuvaya katılmayı garantilemişti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lübnan-Irak: 1-1

Suriye-Güney Kore: 0-2

İran-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

B Grubu

Japonya-Suudi Arabistan: 2-0

Vietnam-Çin: 3-1

Umman-Avustralya: 2-2

02/02/2022 09:57
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güney Kore, Dünya Kupası,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.