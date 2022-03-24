Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize füze fırlattığını duyurdu

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24/03/2022

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin denize füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, fırlatılan füzenin balistik olup olmadığının ve ne kadar uzaklığa fırlatıldığının henüz bilinmediği belirtildi.

Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’nin balistik füze ateşlemiş olabileceğini açıkladı.

Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart’ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore’nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Yetkililer, Kuzey’in 20 Mart’ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirmişti.

24/03/2022 09:54
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TAGS: Güney Kore, Japonya, Kuzey Kore
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