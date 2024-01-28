Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

ads ads ads ads
28/01/2024

ads
Güney Kore, Kuzey Kore'nin seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne seyir füzeleri fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00 sularında, ülkenin Japon Denizi kıyısındaki liman kenti Shinpo açıklarına seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içinde ikinci seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang yönetiminin, hafta içinde Sarı Deniz yönüne "Pulhwasal-3-31" seyir füzeleri fırlattığını duyurmuştu.

Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

28/01/2024 10:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Güney Kore, Kuzey Kore
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.