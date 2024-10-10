Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin aldığı "Güney ile sınırları süresiz kapatma" kararını "şiddetle" kınadıklarını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sınırları kapatma kararı, iki ülkenin "birleşmesine karşı bir karar" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Seul'ün, Kuzey Kore'nin aldığı sınırları kapatma kararı konusunda önceden bilgilendirilmediğini kaydedilerek, "Kuzey Kore'nin aldığı karar, halklarımızın birleşme ve tek ulus arzusu ruhuna karşı bir eylem ve bunu şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore Halk Ordusundan dün yapılan açıklamada, "birincil düşman devlet" olarak tanımladığı Güney Kore'yle aralarındaki kara ve demir yolu bağlantılarının kesileceği duyurularak, "Ordumuzun sınırı kalıcı olarak kesmesi ve kapatması mevcut durumda savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiridir." ifadesine yer verilmişti.